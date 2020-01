L’incidente in autostrada a Cefalù, la vita di Giuseppe Nicoletti resta appesa a un filo. Smentita la notizia della morte.

Cefalù – Restano gravissime le condizioni di Giuseppe Nicoletti, il 38enne rimasto coinvolto il 30 dicembre nell’incidente sull’autostrada Palermo-Messina, poco prima dello svincolo di Cefalù.

Nicoletti era in auto con il padre quando il mezzo è finito contro un autocarro fermo lungo la corsia d’emergenza per soccorrere una Bmw che era finita fuori strada. Un impatto violentissimo. Il padre Vincenzo, 75 anni, è morto sul colpo, mentre il 38enne è stato condotto in ospedale in codice rosso. E’ stato operato all’addome e al torace. Poi il trasferimento in Terapia intensiva.

“Il paziente – spiegano dalla direzione sanitaria della Fondazione Giglio, smentendo la notizia del decesso riportata su alcuni organi di informazione – è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva della Fondazione Giglio di Cefalù ed è tenuto in vita grazie alla ventilazione assistita. Il quadro clinico è in costante valutazione. La prognosi è riservata”.

Cefalù