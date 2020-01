Elezioni a Milazzo: il Movimento 5 Stelle lunedì annuncerà il candidato.

Milazzo – A destra e sinistra ancora nessun nome ufficiale. Catalfamo passerà alle Lega? Ecco i possibili scenari.

Mentre a sinistra regna ancora il silenzio più assordante, da destra arriva qualche indiscrezione e i 5 stelle sembrano fare davvero sul serio. Parliamo di elezioni amministrative a Milazzo: la città del Capo tra circa 100 giorni sarà chiamata a dare la propria preferenza alla squadra che per i prossimi 5 anni dovrà guidarla. Una scelta non facile dato il malcontento che si respira ormai da anni. Ma si sa, le elezioni sono sempre così, trascinano malcontento e delusione, nella speranza che qualcosa cambi.

A sinistra gira ancora il nome dell’utente Giovanni Formica. A tifare per lui sono ancora gli Articolo 1, che ne sottolineano la competenza e le capacità. Il nome del prossimo candidato resta però un mistero. Come mistero è ancora a destra dove non è certo nemmeno di che partito sarà il candidato. Dopo la stretta di mano tra Tommaso Calderone di Forza Italia e Antonio Catalfamo di Fratelli d’Italia, sembrano esserci altre novità. L’indiscrezione di questi giorni riguarda un possibile salto di Catalfamo da Fratelli d’Italia alla Lega di Salvini. Nessuna ufficialità sulla notizia e nessuna smentita. Voci che attendono di essere confermate. Tra Lega e FI non si sa ancora chi giocherà la carta del candidato Sindaco, ma c’è da tenere in conto che anche Diventerà Bellissima dovrà dire la sua e avrà certamente il suo peso in questa rinnovata coalizione di destra.