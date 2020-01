“Dona un libro per il tuo ospedale”, appuntamento il 6 gennaio

Milazzo – Pregevole iniziativa di solidarietà, promossa dal Gruppo di Lavoro Umanizzazione, in programma all’Ospedale “Fogliani”.

Il gruppo è composto dalle dottoresse Domenica Centorrino (Dirigente delle Professioni Sanitarie, Infermieristiche e ostetriche), Angelica Salvo (psicologa), Giovanna Vinci (assistente sociale specialista). Supporto al progetto è giunto dal Direttore Medico di Presidio, dott. Paolo Cardia.

Alle 10.30 del 6 gennaio 2020, nell’androne del presidio ospedaliero, prenderà il via, protraendosi fino al 13 gennaio, una raccolta di libri e riviste, nuovi e usati (in buone condizioni), donati dal personale ospedaliero e dalla cittadinanza. I testi offerti verranno successivamente posizionati in apposite librerie, devolute dal “Lions Club” di Milazzo, collocate nelle sale d’attesa del presidio, contribuendo così a rendere più confortevole la permanenza, nel contesto ospedaliero, di pazienti, utenti e visitatori.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore: Aido, Gruppo Comunale Milazzo “Alba Milazzo”, Admo sezione Milazzo “Manfredi Salemme”, Avulss Milazzo, Comitato Fibromialgici Uniti-Italia Odv, Ass. Culturale “Giovanni Paolo II”, Ass. “Il pozzo di Sicar”, Ass. Lions Club Milazzo, Croce Rossa Italiana Comitato di Milazzo- Isole Eolie.

Milazzo