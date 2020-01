Capodanno in Piazza Duomo, la soddisfazione dell’Amministrazione

Barcellona – La notte del 31 dicembre si è rinnovato l’appuntamento in città per salutare tutti insieme il nuovo anno e scambiare gli auguri.

La serata ha fatto registrare il tutto esaurito: quattro location (piazza Duomo, Piazza Libertà, ex Pescheria e Vecchia Stazione) piene di gente di ogni età desiderosa di scambiarsi gli auguri e festeggiare. Le diverse migliaia di presenze registrate confermano l’ormai consolidata vocazione all’intrattenimento della nostra comunità, capace di attrarre persone dai paesi limitrofi, di accoglierle e di offrire un ambiente gradevole, sano e gioioso.

“Questo fermento è motivo di soddisfazione non soltanto per l’Amministrazione, ma per tutta la Città – si legge in una nota – nell’ottica di un disegno più ampio ed articolato, attraverso la valorizzazione sinergica delle risorse e delle opportunità che esistono nel nostro territorio. Il patrimonio di cultura e tradizioni ne

esalta la vocazione all’accoglienza per condurre ad un trend favorevole anche per gli operatori economici, ai quali va un sentito ringraziamento per il silenzioso e laborioso contributo al successo di un’intera comunità”.

L’evento di piazza Duomo merita un cenno a parte per il doveroso riconoscimento degli sforzi di quanti hanno contribuito in modo prezioso alla riuscita della serata: i volontari del Club radio CB, i volontari della Croce Rossa, la Polizia Municipale e tutti gli altri dipendenti comunali coinvolti, le Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Stradale), la Banda della Notte, Pippo Basile e Peppe Style. A

