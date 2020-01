Incendio in una palazzina. Salvato disabile. Due intossicati

Messina – Un inizio d’anno impegnativo per i vigili del fuoco. Ieri mattina un incendio è divampato dentro un appartamento a Paradiso.

Le fiamme si sono sviluppate al piano terra. Il fumo ha invaso i piani alti e persino l’androne della palazzina. Intossicati alcuni residenti. Al piano terra abitava un disabile e vista la gravità della situazione, i pompieri hanno tagliato le grate alle finestre e tratto in salvo l’uomo.

Un’altra squadra è salita al terzo piano che era invaso di fumo. Il fumo della casa del piano terra è stato risucchiato dalla tromba delle scale e gli unici due proprietari, marito e moglie, che hanno aperto la porta del loro appartamento, hanno creato un effetto tiraggio permettendo al fumo di invadere completamente la loro abitazione, tanto da non riuscire a respirare. I Vigili del fuoco sono subito intervenuti facendo uscire in balcone i due intossicati e li hanno trasportati con il cestello dell’autoscala nell’area esterna della palazzina dove sono stati affidati al personale medico, per poi essere trasportati con urgenza in ospedale.

Messina