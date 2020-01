Ponte di Calderà, avviati i lavori per la ricostruzione

Barcellona – Avvio ufficiale dei lavori per la ricostruzione del Ponte di Calderà. Gli operai della ditta Ricciardello hanno messo mano all’opera e le ruspe hanno già acceso i motori.

Dopo otto lunghi anni (tanti ne sono trascorsi in occasione del crollo avvenuto in occasione dell’alluvione del 22 novembre 2011) il Ponte provvisorio potrebbe finalmente andare in pensione e fare spazio alla struttura definitiva. I lavori dovrebbero essere completati entro 250 giorni, ma potrebbero anche essere consegnati in anticipo. Adesso bisogna comunque risolvere la nuova emergenza provocata dalle mareggiate pre natalizie sul litorale di Spinesante.

