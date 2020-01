La corale “I colori del mondo” questa sera a San Marco d’Alunzio presso la Chiesa sconsacrata S. Maria dei Poveri

Brolo – La Corale, vanto e orgoglio dell’Istituto Comprensivo di Brolo, a riprova del riconoscimento del valore raggiunto da questo gruppo sotto la guida sapiente del maestro Sergio Camuti, è stata chiamata, in queste festività natalizie, ad esibirsi anche fuori dal nostro territorio e questa sera alle alle ore 19.00, insieme all’Orchestra dei Fiati dei Nebrodi diretta dal maestro e docente dell’istituto Basilio Bruno, si esibirà a S. Marco d’Alunzio, presso la Chiesa sconsacrata S. Maria dei Poveri.

“E con l’anno nuovo – scrive il Dirigente Scolastico Catrovinci sui social – è tempo della pluripremiata Corale d’istituto, con il Maestro Camuti e quest’anno anche con il Maestro Bruno docente del nostro istituto, ma allo stesso tempo direttore dell’orchestra dei fiati dei Nebrodi. Sono previste tre date il 2 gennaio a San Marco d’Alunzio, il 3 gennaio a San Salvatore di Fitalia e per finire il 4 gennaio al Palatenda di Brolo“.

Tre appuntamenti che serviranno senza dubbio per poter apprezzare la bravura degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Brolo e per poter constatare come l’esperienza del Coro ” I colori del mondo” sia un esempio di scuola educativa ed appassionante in cui i piccoli alunni hanno la possibilità di stare bene e di valorizzare i loro talenti.

