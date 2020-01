Il girone di andata si chiude con il tanto atteso derby tra Torrenova e Costa d’Orlando.

Capo d’Orlando – Sono state vacanze trascorse in palestra per Condello, il suo staff ed i giocatori. I biancorossi si sono allenati anche il primo giorno di questo 2020 per preparare al meglio l’incontro.

La Irritec Capo d’Orlando arriva alla stracittadina con tre sconfitte consecutive rimediate in casa contro Empoli e Firenze e sul parquet di Omegna. Chiudere con la consapevolezza di rimanere in zona play off il girone di andata sarà fondamentale per i ragazzi allenati da coach Condello. Da quando ha cambiato allenatore Torrenova ha vinto tre delle ultime quattro gare. Dopo il filotto di tre vittorie consecutive, con alla guida Toby Trullo, la Levante si è fermata soltanto a Montecatini 73 a 68. Sarà un derby molto combattuto con punti pesanti in palio. Per la Cestistica Torrenova una vittoria potrebbe significare staccare le dirette avversarie dalla zona play out ed avvicinarsi alla Costa d’Orlando. Sarà anche la partita degli ex Santiago Boffelli, Luca Munastra e Luca Sgrò.

Palla a due domenica 5 gennaio alle ore 18 al Pala Torre di Torrenova. Arbitri saranno Vincenzo Di Martino di Santa Maria La Carità (NA) e Vincenzo Agnese di Barano D’Ischia (NA).

Capo d'Orlando