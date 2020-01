L’ultimo Consiglio Comunale del 2019 finisce tra le polemiche, mentre la Segre diventa cittadina onoraria

Brolo – Finisce in polemica l’ultimo Consiglio Comunale di Brolo, convocato, in seduta straordinaria, dal presidente Domenico Magistro, il 31 dicembre alle ore 12.30, con ben 15 punti all’ordine del giorno, senza la presenza dei consiglieri d’opposizione.

I consiglieri di minoranza infatti lamentano che “che non è accettabile che un consigliere comunale venga avvisato 24 ore prima della convocazione di una seduta consiliare“, scrive Gaetano Scaffidi nella missiva inviata al civico consesso, o addirittura che “non è stata neanche notificata la convocazione per il consiglio comunale“, come nel caso dei consiglieri di VoliAmo nel futuro, Irene Ricciardello, Marisa Bonina e Carlo Miracola.

“E col 2019, a Brolo, mandiamo a farsi friggere anche la democrazia” scrive la Ricciardello sui social.

“Prima di essere Sindaco, ho ricoperto la carica di consigliere comunale per tanti anni, e mai, si era arrivati a tanto. Al consiglio comunale di oggi l’opposizione consiliare non è gradita.. e quindi ‘democraticamente’ non la si convoca! Ebbene si, a Brolo succede anche questo! Ad almeno 3 consiglieri comunali non è stata notificata la convocazione per il consiglio comunale di oggi.

Soprassiedo poi sul fatto che si debbano trattare 15 punti all’adg, con convocazione urgente (24 ore prima) e documenti messi a disposizione solo ieri in tarda mattinata“.

Sicuramente le polemiche tra i due gruppi consiliari non si fermeranno con la fine del 2019, ma andranno, sicuramente, avanti anche con il nuovo anno, nel mentre il civico consesso di Brolo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, come del resto, in queste settimane, hanno fatto parecchi comuni della provincia di Messina. Un gesto di solidarietà nei confronti della senatrice a vita, sopravvissuta all’Olocausto, destinataria di odiosi attacchi e minacce da parte di alcuni sedicenti e pericolosi gruppi pseudo politici.

