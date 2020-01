Domani (3 Gennaio) si svolgeranno i casting della serie tv Anna, in onda su Sky

Oliveri – Il comune di Oliveri è alla ricerca di comparse per un casting relativo ad una nuova serie televisiva di Nicolò Ammaniti che andrà in onda su Sky, ispirata al romanzo “Anna”.

Il comune lo rende noto attraverso un comunicato apparso sul profilo social.

“Cerchiamo ragazze e ragazzi, fra 18 e 21 anni, meglio se con i capelli i lunghi. Vi aspettiamo Venerdì 3 Gennaio 2020, dalle 15.00 alle 18.00 presso l’aula consiliare del comune di Oliveri, dove verrà effettuato il casting.

Per tutti gli interessati, dovranno munirsi di carta d’identità, codice fiscale e il codice per l’identificazione del conto corrente (IBAN). Perché la prestazione di figurante, sarà pagata.

Le riprese di ANNA, la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, sono partite a metà ottobre nella campagna romana, e adesso si sono spostate in Sicilia.

Niccolò Ammaniti, è un regista e sceneggiatore italiano che si è aggiudicato il Premio Strega nel 2007 con Come Dio comanda e, trova l’ispirazione per il romanzo “Anna” in una scena realmente accaduta. Su una spiaggia vede giocare alcuni bambini senza la supervisione di alcun adulto. Da lì è nato il personaggio di Anna e la sua storia.

Anna è una ragazzina di 12 anni che vive con il fratellino Astor e la sua famiglia in Sicilia. La normalità della vita quotidiana subisce un brusco scossone nel momento in cui un virus letale si diffonde e stermina la popolazione isolana. Gli unici a sopravvivere sono i bambini e i ragazzi fino alla pubertà, ma neanche loro hanno un destino felice: l’età adulta porta con sé la morte. In questo panorama post-apocalittico Astor viene rapito: Anna parte alla ricerca del fratellino con la speranza di salvare se stessa e il piccolo dal virus. Esiste una bambina che pare del tutto immune dal contagio e che pare abbia poteri curativi. C’è davvero una speranza?

Anna ha importanti missioni da portare a termine: vuole superare lo Stretto di Messina per cercare gli adulti che potrebbero essere sfuggiti e essersi salvati. Inoltre, come promesso alla madre in punto di morte, si impegna a insegnare a leggere al fratellino e a non abbandonarlo mai. Per questo, quando viene rapito, diventa una sua priorità portarlo in salvo.

“Anna è una serie che affronta un tema profondamente contemporaneo: racconta di bambini sulla soglia della pubertà che devono vivere soli, in quel che resta di un mondo devastato dagli adulti, e nel quale devono ritrovare la speranza di una rinascita. Dopo Il Miracolo, siamo felici di tornare a lavorare con Niccolò Ammaniti –affermano i responsabili di Sky Italia- uno dei talenti italiani più importanti, più creativi e apprezzati anche all’estero, e siamo sicuri che ancora una volta regalerà al progetto la sua visione assolutamente originale della vita e dell’arte”.

