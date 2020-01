Dissesto idrogeologico, fondi per due interventi di consolidamento

Santa Lucia del Mela – Si accelera per la messa in sicurezza del territorio comunale.

L’ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha destinato complessivamente due milioni e 770 mila euro per due interventi di consolidamento. Riguardano entrambi due assi viari particolarmente trafficati, dove è necessario eliminare i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dalla fragilità dei versanti che li sovrastano e che sono interessati da movimenti franosi.

Gli interventi già messi in gara riguardano Via Palombello e Via Cesare Battisti fino a raggiungere la strada comunale Curatola. In particolare, la messa in sicurezza di Via Palombello consentirà una migliore fruibilità turistica dell’area, valorizzata dalla presenza dell’antico castello che rappresenta il monumento principale della città. Con i lavori previsti nella via Cesare Battisti, invece, sarà possibile, tra l’altro, decongestionare il traffico veicolare e pedonale di una zona densamente popolata restituendo ai cittadini la piena vivibilità degli spazi urbani.

Necessario arrestare le frane in corso e neutralizzare i distacchi di porzioni di roccia che, a più riprese, hanno invaso le carreggiate, danneggiato fabbricati e infrastrutture, minacciando le abitazioni sottostanti. Anche le opere di contenimento in cemento armato, che si trovano a valle, risultano profondamente lesionate e dovranno essere ripristinate.

Santa Lucia del Mela