Dopo Vincenzo Nicoletti muore anche il figlio Giuseppe. Entrambi coinvolti in un incidente sulla A20

Cefalù – Padre e figlio erano stati coinvolti il 30 dicembre in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada Palermo-Messina, vicino al capoluogo siciliano: la loro auto si è scontrata con un camion. Vincenzo era deceduto sul colpo, mentre il figlio è morto nell’ospedale di Cefalù dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.

E’ morto, dopo due giorni di agonia Giuseppe Nicoletti, 38 anni, figlio di Vincenzo, ex consigliere comunale di Catanzaro.

Un lutto che ha suscitato il cordoglio dell’intera comunità di Catanzaro rappresentata dalle parole, espresse poche ore dopo la tragedia, del sindaco Sergio Abramo. «La tragica scomparsa dell’ingegnere Enzo Nicoletti, amico e professionista eccellente, già consigliere comunale di Catanzaro, ci lascia costernati e addolorati».

A nome del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro e di tutti gli ingegneri catanzaresi, il presidente Gerlando Cuffaro si unisce «al dolore della famiglia del caro Enzo a cui porgo le più sentite condoglianze, pur sapendo che nessuna parola potrà mai essere di conforto per una così grave perdita». Anche il consigliere regionale Sinibaldo Esposito ha voluto ricordare «l’amico con un sorriso ed un cuore grandissimi. Non rammento di averlo mai visto nervoso o arrabbiato, né di avere mai ricevuto una sgarbo o un rifiuto. Ci mancherà tantissimo, come professionista ma, soprattutto, come uomo e amico».

Sicilia