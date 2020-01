Tragedia di Capodanno. Una 92enne muore in casa carbonizzata

Messina – Tragedia nella notte di Capodanno a Messina. Un’anziana di 92 anni è rimasta vittima di un rogo sviluppatosi nella sua abitazione in via Gelone.

Ignote ancora le cause dell’incendio. La donna è stata trovata carbonizzata.

Il giornale di Sicilia online riporta inoltre che questa mattina un altro incendio si è sviluppato anche in una palazzina in via Consolare Pompea nel quartiere Paradiso Le fiamme hanno costretto gli inquilini all’evacuazione.

Due persone sono state ricoverate in ospedale in codice rosso.

