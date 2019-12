Il messinese Alberto Urso al festival di Sanremo 2020

Messina – Anche Alberto Urso, tenore messinese, farà parte dei partecipanti del prossimo festival di Sanremo. Ad annunciarne la presenza è stato il direttore artistico nonché conduttore Amadeus.

La biografia

Alberto Urso, cantante classe 1997, nel 2010 ha partecipato al talent show “Ti lascio una canzone” duettando con vari cantanti e vincendo l’edizione con gli altri concorrenti. Ha studiato presso il Conservatorio di Messina e in seguito si è laureato in canto lirico al Conservatorio di Matera. Polistrumentista, suona pianoforte, sax e batteria. Fece parte per un certo periodo del trio TNT che poi si sciolse. Nel 2017 ha duettato con Katia Ricciarelli. Il 2 novembre 2018 ha pubblicato l’EP “Per te”.

Tra il 2018 e il 2019 ha partecipato alla 18ª edizione del programma “Amici ” di Maria De Filippi, uscendone vincitore. Il 10 maggio 2019 ha pubblicato il suo primo album in studio “Solo”, che è stato certificato disco d’oro e che è rimasto in prima posizione nella classifica FIMI italiana per due settimane consecutive. Dall’album è stato estratto il singolo “Accanto a te”, pubblicato il 20 maggio. Il mese successivo, a giugno, ha partecipato ai SEAT Music Awards 2019, e a luglio a Battiti Live, dove ha presentato il singolo “Ti lascio andare”, pubblicato il 5 luglio. A settembre ha inoltre vestito i panni di coach della squadra blu della prima edizione di “Amici Celebrities”.

Il 31 ottobre 2019 ha pubblicato il suo secondo album in studio “Il sole ad est”, che è stato anticipato dal singolo “E poi ti penti”, pubblicato il 20 settembre, scritto da Francesco Silvestre. Il 7 dicembre dello stesso anno è stato ospite alla finale della sessantaduesima edizione dello Zecchino d’Oro.

Oltre ad Alberto Urso, prenderanno parte alla competizione canora più famosa d’Italia Francesco Gabbani, Giordana Angi, Riki, Elodie, Enrico Nigiotti, Morgan e Bugo, Anastasio, Marco Masini, Irene Grandi, Piero Pelù, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Michele Zarrillo, Raphael Gualazzi, Junior Cally, Rancore, I pinguini tattici nucleari, Achille Lauro, Diodato, Levante e Le Vibrazioni.

Gli artisti sveleranno il titolo dei brani il 6 gennaio 2020 durante una puntata speciale de “I Soliti Ignoti”, trasmissione tv condotta proprio da Amadeus che per una sera ospiterà gli artisti in gara.

