Wellnext partner del progetto “Sport di Tutti”

Sant’Agata di Militello – La Wellnext SSD di Sant’Agata di Militello è partner del progetto “Sport di Tutti”, promosso da Sport e Salute SpA (già Coni Servizi SpA), che consentirà ai bambini che entreranno in graduatoria di praticare sport del tutto gratuitamente.

Le discipline coinvolte nel progetto sono: Attività motoria, Basket, Danza, Cheerleading, Arti marziali, Bodybuilding.

Saranno previsti dei programmi di attività diversificati a seconda della fascia d’età (dai 5 ai 18 anni).

Il progetto si svolgerà per due ore a settimana per 20 settimane alla presenza di un operatore di sostegno al fianco del tecnico sportivo, in caso di situazioni di disponibilità.

Le domande di partecipazione sono disponibili al desk della Wellnext SSD. Il termine per la presentazione scadrà il 16 gennaio alle ore 16:00.

È necessario il modello ISEE relativo ai redditi familiari dell’anno 2018.

Sant'Agata M.llo