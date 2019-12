Al Palatenda di Brolo un pomeriggio di spensieratezza per gli over d’argento

Brolo – Quella degli over d’argento o più semplicemente anziani, è stata una festa in cui i “nonnini” di Brolo si sono ritrovati al Palatenda per trascorrere qualche ora in piacevole compagnia, ed allo stesso tempo per scambiarsi gli auguri per il nuovo anno.

Per i tanti volontari, un pomeriggio, quello del 30 dicembre, trascorso insieme agli over d’argento, all’insegna della spensieratezza e del divertimento, giocando a tombola. Un piacevole appuntamento di fine anno, riproposto anche quest’anno dalla nuova Amministrazione Laccoto che serve principalmente a riunire gli anziani del paese, che molto spesso lamentano come la solitudine sia ormai diventata una presenza costante nella loro vita. A conclusione della serata il tradizionale taglio della torta, accompagnato da un po’ di spumante, con in sottofondo le musiche natalizie del bravissimo Rocco Lo Re.

L’Assessore ai servizi sociali Tina Fioravanti che ha promosso l’evento e l’Amministrazione comunale, a fine serata, hanno voluto ringraziare tutti gli intervenuti, rinnovando i più sinceri ed affettuosi auguri di Buon anno.

Brolo