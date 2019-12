Incidente sulla Palermo-Messina, muore 75enne all’altezza di Cefalù

Cefalù – Un altro, l’ennesimo incidente stradale fatale di questo 2019 sulle strade siciliane. Nella serata di ieri un suv e un autocarro, per cause ancora da accertare, si sono scontrati sulla Palermo-Messina direzione Palermo, all’altezza di Cefalù. Ad avere la peggio un uomo di 75 anni, Vincenzo Nicoletti, originario di Catanzaro, che ha perso la vita.

Ferito gravemente anche il figlio 38enne, seduto sul sedile passeggero, che è stato trasportato all’ospedale Giglio di Cefalù dal 118 in codice rosso. La prognosi è riservata.

Sul posto si sono recati Polizia Stradale e Vigile del Fuoco, al lavoro per ore per estrarre i corpi dalle lamiere dei veicoli e rimuovere i mezzi dalla carreggiata.

Dai primi rilievi, pare che l’asfalto in quel punto fosse scivoloso per via di pioggia e nevischio caduti nelle ore precedenti.

Cefalù