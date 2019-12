Stabilizzati i precari storici del comune di Valdina

Valdina – Anche il comune di Valdina, guidato dal Sindaco Nino Di Stefano, si unisce al coro di enti che hanno stabilizzato i precari storici. Una cerimonia tenutasi nell’aula consiliare del comune, alla presenza dei 18 lavoratori storici, del Sindaco e del segretario comunale Galletta. Proprio lui ha sottolineato come l’iter è stato attuabile grazie alle direttive regionali.

A seguito della firma si è tenuto un momento di festeggiamenti. Presenti anche i consiglieri e gli assessori.

Adesso il prossimo obiettivo per il comune di Valdina è quello di ottenere un nullaosta per l’ampliamento dell’orario di servizio. Cosa che sarà fatta non appena ci saranno le condizioni poste anche dalla regione.

Valdina