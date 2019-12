Mareggiata a Milazzo: la Giunta Regionale conferma lo stato di Calamità

Milazzo – Il 22 e 23 dicembre delle forti mareggiate avevano messo in ginocchio diverse zone costiere del milazzese e barcellonese. Danni ingenti nella Riviera di Ponente, dove l’acqua ad un certo punto ha letteralmente invaso la carreggiata. Ieri sera la giunta municipale di Milazzo, accogliendo la proposta del vicesindaco Ciccio Italiano, ha approvato la delibera con la quale si chiede al presidente della Regione di dichiarare lo stato di calamità e richiedere contestualmente al presidente del consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza.

Contestualmente la giunta regionale, sempre ieri sera, ha quindi approvato le richieste dei Comuni coinvolti, dichiarando lo stato di calamità naturale. La questione passa ora al governo centrale per il reperimento dei fondi secondo l’apposita normativa prevista in caso di regime di emergenza.

I Comuni coinvolti nello stato di emergenza sono, tra gli altri: Capo d’Orlando, Piraino, Gioiosa Marea, Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Milazzo e Lipari.

Sul fronte relativo a Barcellona, invece, si rende necessario redigere un nuovo progetto esecutivo di ripascimento del litorale di Spinesante e Cantoni, dopo i danni del 22 e 23 dicembre scorsi dovuti al mare in burrasca. Nello stato attuale c’è allo studio un progetto di fattibilità che attende di essere reso esecutivo.

Questa fase è stata oggetto di un confronto tra l’Assessore del Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto Tommaso Pino e il Commissario Regionale per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce.

“Il commissario di governo ci ha rassicurato – hanno dichiarato gli onorevoli Catalfamo e Calderone – sulla celerità nella pubblicazione del bando di gara per l’assegnazione del servizio di progettazione esecutiva relativa ai lavori di ripascimento del lungomare di Barcellona. Le somme necessarie per la progettazione dell’opera sono infatti già state finanziate e sono dunque disponibili per un importo pari a 342.000 euro”.

Soddisfatto per aver accolto la richiesta dello stato di calamità anche l’onorevole Pino Galluzzo.

