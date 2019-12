L’unione è forza, Terme Vigliatore e il suo Sprar

Terme Vigliatore – Il Comune di Terme Vigliatore si distingue per le capacità di fare rete tra realtà aziendali e associazionistiche presenti sul territorio, per la voglia di scommettere sulle sue potenzialità e per la intraprendenza della sua Amministrazione comunale. Si registra ad esempio una sinergica collaborazione tra il Comune termense e il Progetto Sprar per Richiedenti Asilo e Rifugiati termense gestito dalla Cooperativa Azione Sociale di Messina che, anche in occasione delle festività natalizie, si è dimostrata fruttuosa e vincente.

La simbolica accensione dell’albero di Natale nella piazza principale quest’anno, il giorno dell’immacolata, ha visto anche la partecipazione di uno speciale Babbo Natale (un beneficiario dello Sprar) che ha distribuito doni ai bimbi termensi.

Un messaggio chiaro, quello lanciato dal Comune e dalla Cooperativa Azione Sociale, di vera integrazione e inclusione. Altra manifestazione riuscitissima e con grande affluenza di partecipanti organizzata dal Comune di Terme Vigliatore, lo Sprar e l’Associazione Vivere a Colori è stato il pranzo sociale e solidale lo scorso 21 Dicembre presso l’Hotel Ristorante il Gabbiano sul lungomare Marchesana.

Una giornata all’insegna del garbato divertimento in cui si è voluto e saputo manifestare vicinanza ed affetto a chi “sta peggio di noi”. Un pranzo sereno di unione per e con la presenza dei rappresentati dell’Amministrazione, migranti, disabili, anziani, indigenti e operatori sociali uniti sotto il segno di buoni e autentici sentimenti.

Una lunga tombolata con ricchi premi raccolti e confezionati grazie alla generosa partecipazione dei commercianti termensi, ha saputo trasformare un pomeriggio prenatalizio in un momento di vero incontro da ripetere e replicare in diverse occasioni e in altri contesti.

Nella foto, il vice sindaco e assessore Domenico Genovese e un piccolo ospite dello Sprar

Terme Vigliatore