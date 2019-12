Patti, l’opposizione attacca Aquino: “Superficialità e l’incompetenza determinano disagi”

Patti – Nell’ultima sessione dei lavori del consiglio comunale, è andato in scena un serrato dibattito da parte dell’opposizione, concernente la richiesta di chiarimenti ai responsabili dell’UTC e all’assessore Alessia Bonanno, circa la mancata accensione dell’impianto di riscaldamento nella scuola elementare della L. Radice di P.zza XXV Aprile.

Durante il dibattito politico, i consiglieri Tripoli, Cimino, Impalà e Gregorio Nardo hanno appreso che al rientro dalle festività i bambini saranno ancora al freddo.

“Tutto ciò ha inasprito il dibattito in aula e il consigliere di minoranza Filippo Tripoli ha ribadito, la ferma volontà di presentare un’apposita interrogazione circa la delicata questione, anche in considerazione del fatto che la stessa risulterebbe essere tra le motivazioni che hanno indotto l’Ing. Barbitta “dirigente dell’ufficio tecnico comunale” a rassegnare le proprie dimissioni.

“La superficialità dall’UTC perpetrata negli anni, (ancor prima dell’insediamento dell’Ing. Barbitta) e dell’assessorato alle manutenzioni negli ultimi 5 anni, retto dall’assessore Bonanno, -dicono i firmatari del documento- è l’unica causa di un disservizio che ha creato e creerà non pochi disagi ai più piccoli e ad un istituto scolastico tra i migliori per professionalità e per servizi resi dal punto di vista didattico in città.

A seguito di precise interlocuzioni con gli uffici comunali, si era dapprima pensato ad una immediata risoluzione del problema già durante le feste, ma ciò non avverrà, ed anche se l’impegno degli uffici comunali in queste settimane è massimo, non sarà sufficiente, poiché bisognerà redigere progetti e fornire tutta la documentazione mancante mai redatta negli anni. Fatti gravissimi che ci lasciano basiti e increduli e che solo grazie alle dichiarazioni in aula dell’ing incalzato dall’opposizione abbiamo potuto conoscere.

A questo punto chi ha sbagliato deve assumersene le responsabilità,davanti ai genitori, ai bambini e agli insegnanti. Lungi da noi la benché minima volontà di strumentalizzare sulla problematica, ma se al rientro dalle vacanze, l’importante servizio per l’istituto e per i più piccoli non sarà ripristinato a norma, ci rivolgeremo direttamente al Prefetto e al Provveditore.

Abbiamo assistito in silenzio alle affermazioni del Sindaco che invitava a non strumentalizzare, a seguito delle giuste polemiche poste in essere dai genitori e dai rappresentanti del plesso –affermano i firmatari del documento-, ma davanti a palesi forme di superficialità, poste in essere da chi era preposto al controllo e alla corretta gestione dell’impianto e della caldaia che oggi risulta non a norma, non possiamo stare con le mani in mano. A questo punto chiediamo al Sindaco, che in attesa del completamento delle procedure, di regolarizzazione burocratica” chieda all’Asp una deroga, qualora possibile dalle normative, permettendo così l’accensione della caldaia, fino alla definitiva sostituzione, anche in considerazione del fatto che l’impianto è perfettamente funzionante e che la non regolarità dipenderebbe solo dalla mancanza di documentazione.

I consiglieri di opposizione nei prossimi giorni accederanno agli atti, al fine di comprendere eventuali responsabilità che oggi hanno determinato il disagio”.

I consiglieri Tripoli, Cimino, Impalà, Gregorio Nardo.

Patti