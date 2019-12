Approvato contratto servizio Atm

Messina – Approvato il contratto di servizio Atm. Con 12 voti favorevoli, 6 contrari e cinque astenuti il consiglio comunale di Messina dice sì alla delibera che consentirà alla nuova Spa di avviare il servizio. Ad assistere alla votazione in tribuna c’erano sindacati e lavoratori dell’Atm.

Hanno appeso uno striscione chiedendo ai consiglieri di lasciare fuori dall’aula gli scontri politici e di non giocare sulla pelle dei lavoratori. Al termine della votazione hanno applaudito.

Come annunciato, in aula mancava il sindaco De Luca impegnato nella sua veste di sindaco metropolitano nella conferenza stampa in corso a palazzo dei Leoni. A consentire il passaggio della delibera è stata l’uscita dall’aula di alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e il voto favorevole del consigliere di Libera Me, Alessandro Russo.

Nel dettaglio hanno votato sì i consiglieri Biagio Bonfiglio, Nello Pergolizzi e Alessandro Russo di Libera Me, i consiglieri del Centrodestra Giovanni Caruso, Giovanna Crifò, Pierluigi Parisi, Benedetto Vaccarino, Salvatore Serra, Dario Zante e Nicoletta D’Angelo, più i consiglieri di Sicilia Futura Daria Rotolo e Nino Interdonato.

I contrari sono stati Gaetano Gennaro e Antonella Russo del Pd e i consiglieri del Movimento 5 Stelle Andrea Argento, Cristina Cannistrà, Paolo Mangano e Giuseppe Fusco.

Si sono astenuti invece il presidente del Consiglio Claudio Cardile e i consiglieri di Centrodestra Dino Bramanti, Francesco Pagano, Giandomenico La Fauci e Gianni Scavello.

Messina