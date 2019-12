Capodanno, niente botti e alcolici a Piazza Duomo e dintorni

Barcellona – Barcellona si prepara a festeggiare il Capodanno 2020 in Piazza Duomo con “La banda della notte” e il dj set di Peppe Style e Pippo Basile.

Intanto il sindaco Roberto Materia ha diramato un’ordinanza che contiene alcune prescrizioni in termini di sicurezza e incolumità pubblica. Dalle ore 22 del 31 dicembre fino alle 7,00 del 1 gennaio, in Piazza Duomo e nelle vicine aree del centro cittadino, è vietato introdurre botti e petardi, ma anche contenitori di vetro o metallo che possono trasformarsi in oggetti atti ad offendere.

Disposto anche il divieto di vendere bevande alcoliche nella stessa fascia oraria. Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro e il sequestro degli oggetti illecitamente detenuti. Se la sanzione è accertata a carico di minori, ne risponderanno i genitori o chi esercita la patria potestà.

Barcellona