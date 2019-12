Vietati i botti di Capodanno a Pace del Mela

Pace del Mela – La parola d’ordine del capodanno 2020 di molti comuni della provincia è tutelare gli animali ed evitare incidenti spiacevoli. A Pace del Mela, il Sindaco Mario La Malfa con una ordinanza ha disposto il divieto di utilizzo di petardi, “botti” e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

Vietato quindi far esplodere botti, petardi e mortaretti di qualsiasi tipo sia al chiuso che all’aperto, in luoghi pubblici e privati e quindi anche in tutte le vie, piazze e aree pubbliche. Unico via libera è per tutti quegli spettacoli pirotecnici che abbiano una regolare autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia.

“Per la violazione dell’Ordinanza – fanno sapere dal Palazzo Comunale – saranno previste sanzioni amministrative da 25 a 500 euro e il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto. L’Ordinanza punta a prevenire incidenti ed a tutelare i nostri amici animali”.

Pace del Mela