Recuperi Promozione e Prima Categoria: poker Acquedolci, Rodì di misura sul Mistretta

Capri Leone – 29 dicembre in campo per quattro squadre del comprensorio impegnate nei recuperi dei rispettivi tornei. Per il girone B di Promozione, l’Acquedolci si è imposto 0-4 al “Nuovo Comunale” di Rocca di Capri Leone. In Prima Categoria “C”, successo per 1-0 del Rodì Milici sul Mistretta.

Bella cornice di pubblico a Rocca per il derby di recupero valido per l’undicesima giornata di campionato. Parte subito forte la capolista che sfiora la rete con Carrello prima di passare in vantaggio al 28′ con una splendida acrobazia di Calabrese, che in rovesciata fulmina Di Pane. Passano 5′ e proprio Carrello approfitta di un’incomprensione della difesa dei padroni di casa per depositare alle spalle di Di Pane il punto dello 0-2. Dopo una buona mezzora, il Rocca nonostante la temperatura pungente si scioglie e nella ripresa ancora Carrello e Crascì calano il poker per l’Acquedolci che chiude uno strepitoso girone di andata con 39 punti, +5 sull’Igea seconda in classifica.

Nel girone C di Prima Categoria, vittoria di misura per il Rodì Milici, che con un gol di Puglisi batte 1-0 il favorito Mistretta. Tre punti fondamentali per i locali, che si allontanano dalla zona play-out. Mistretta che resta al quinto posto in graduatoria.

Foto Germanà

Capri Leone