Danneggiata l’auto del presidente di Legambiente del Longano

Barcellona – Ha presentato denuncia ai Carabinieri. Il Presidente del Circolo Legambiente del Longano, Carmelo Ceraolo, ha raccontato anche attraverso la sua pagina Facebook, del grave atto intimidatorio subito.

Ignoti hanno infatti squarciato in tre punti la cappotta della sua autovettura MX5 Spider. L’auto era parcheggiata in via Salita I del Carmine. Fino a qualche giorno fa si trovava nel garage dell’abitazione. Poi è stata parcheggiata fuori per dare spazio all’auto della sorella, in città per trascorrere le festività con i parenti. Proprio la sorella si è accorta dell’accaduto.

Ceraolo ha affermato di non sapere chi possa essere stato, ma che sono state tante le azioni intimidatorie sui suoi mezzi che sulla sua persona, riconducendo tutto alla sua attività di denuncia.

