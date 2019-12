Tutta la zona Torre delle Ciavole a rischio crollo. La rabbia di “Piraino Giovane e Solidale” – Le foto

Piraino – Basta recarsi in località Torre delle Ciavole per rendersi conto di quanto pericolosa sia la situazione in quel tratto di costa: la strada statale 113 è ad un passo dal crollo, mentre il sottostante costone roccioso sembra sbriciolarsi ogni ora di più. Nel mentre i camion carichi di massi, così come i tir e le macchine, continuano a percorrere la strada, facendo la spola tra Piraino e Gioiosa Marea.

Molti chiedono almeno il restringimento di una corsia, con l’aiuto del semaforo, per evitare che i carichi pesanti danneggino ulteriormente la strada, che ad oggi ad occhio nudo, mostra tutti i segni della sua poca sicurezza.

Anche la stradina che collega Torre delle Ciavole con la strada statale è parzialmente crollata (come si può ben vedere dalle foto) e già i più esperti pronosticano che alla prossima mareggiata la Torre “saluterà” la terra ferma per diventare un isolotto.

Insomma ci sono tutti i presupposti affinché succeda qualcosa di irreparabile in località Torre delle Ciavole.

Intanto sul piano politico il gruppo di minoranza “Piraino Giovane e Solidale”, rattristandosi per la situazione di assoluta emergenza che si è venuta a creare, fa notare come nel 2009 vi era un finanziamento della Protezione Civile per tre interventi fino ad esaurimento somme, e l’allora Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Ruggeri, attuale sindaco, ha ben pensato, invece di fare l’intervento a Torre delle Ciavole, di intervenire a San Leonardo in contrada Garofalo, esaurendo il finanziamento stanziato dalla Protezione Civile, così da non poter più intervenire in località Torre delle Ciavole.

Lo stesso gruppo ricorda come un anno fa l’attuale sindaco prometteva come già ci fosse tutto pronto e che a giorni avrebbero fatto la gara per intervenire a difesa della zona, mentre ancora oggi c’è l’urgenza e la necessità di ripristinare lo stato dei luoghi e mettere in sicurezza tutta la zona, affinché non accada l’irrimediabile.

