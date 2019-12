La siciliana Lucia Azzolina Ministro dell’Istruzione

Siracusa – Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che la siracusana Lucia Azzolina sarà il nuovo ministro della Scuola al posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti.

Conte ha anche spiegato che il ministero così come lo conosciamo si sdoppia: la Azzolina sarà infatti affiancata da Gaetano Manfredi che sarà ministro dell’Università e Ricerca.

Lucia Azzolina, 37enne di Siracusa e legata al Movimento 5 Stelle, dirigente scolastica, è già Sottosegretario dello stesso dicastero dall’inizio dell’esecutivo. Laureata in filosofia e poi in giurisprudenza, nel gennaio 2014 è passata di ruolo all’I.I.S “Quintino Sella” di Biella. Dopo la laurea in giurisprudenza, ha svolto la pratica forense occupandosi di diritto scolastico.

