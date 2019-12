Incidente a Pachino: perde la vita il giovane Malandrino, portiere del Rosolini

Pachino – Una tragedia che ha buttato nello sconforto una famiglia e un’intera comunità. In un incidente consumatosi nella notte sulla Pachino-Rosolini ha perso la vita un giovane 19enne, Antonio Malandrino. Con lui, sull’auto, c’erano altri due ragazzi che sono rimasti feriti nello scontro e adesso sono ricoverati in prognosi riservata all’ospedale Di Maria di Avola.

Antonio Malandrino era conosciuto soprattutto nel mondo del calcio dilettantistico. Nino era infatti portiere del Rosolini, formazione militante nel campionato di Eccellenza Siciliana, girone B.

Nella notte, per cause ancora da accertare, la Fiat 500 su cui Malandrino e gli altri due ragazzi viaggiavano si è schiantata contro un muretto laterale in contrada Luparello a Pachino.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di svariati club del calcio dilettantistico siculo.

