Il comitato civico “Alcara, una strada per ripartire” realizza il sogno di due ragazzi disabili

Alcara Li Fusi – Il sodalizio “Alcara una strada per ripartire” guidato dal presidente Calogero Di Naso , oltre ad essere impegnato da anni per l’apertura di un’arteria secondaria che possa condurre ad Alcara Li Fusi con la sistemazione di una strada che in 10 minuti porterebbe al centro montano più volte colpito da frane smottamenti tanto da rischiare l’isolamento, realizza anche attività benefiche a sostegno della comunità dei Nebrodi.

Dopo avere realizzato il sogno di uno studente di Longi che non poteva frequentare l’Istituto scolastico a Sant’Agata Militello poiché la città metropolitana non aveva messo a disposizione i fondi per il trasporto dei diversamente abili, dal 10 dicembre si occupa del trasporto di un altro studente di San Fratello, che finalmente ha coronato il sogno di frequentare l’Istituto superiore a Sant’Agata Militello in cui è iscritto.

Calogero Di Naso è coadiuvato da operatrici Oss: Marialuisa Farinella, Daniele Gentile, Ignazio Di Naso, Angela Napoli e dagli autisti Daniela Stanciu, Salva Maenza, Claudia Adriani. L’azione meritoria vede impegnati giornalmente i volontari del comitato civico ad eccezione del periodo delle vacanze ed è pronto ad occuparsi del trasporto, a titolo completamente gratuito, andata e ritorno con tanto di assistente Oss presente in auto, di tutti gli studenti diversamente abili a cui è stato negato il finanziamento per il trasporto, affinché possano frequentare come i loro coetanei la scuola.

Il comitato civico e il presidente Calogero Di Naso sono inoltre fautori di iniziative come il corso di cucito recentemente conclusosi a Mirto, “la festa per tutti” , organizzata la scorsa estate a Rocca di Caprileone ed adesso si prepara per un corso di pizza avanzato, sempre gratuito, con il patrocinio del Comune di Rocca di Caprileone, previsto per i giorni: 21 , 22 e 23 gennaio. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ed un kit professionale. Il trasporto gratuito degli studenti riprenderà regolarmente dopo la fine delle vacanze natalizie.

Alcara Li Fusi