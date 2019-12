L’ASD Amatori Sant’Agata Militello premiata nel “Gran Prix Regionale delle Maratonine“

Sant’Agata di Militello – Grande successo per la stagione agonistica 2019 dell’ASD Amatori Sant’Agata Militello, conclusasi con premiazione a Pergusa delle atlete santagatesi Maria Stella Fazio e Tiziana Oddo (Nella foto).

Le due sportive, già protagoniste di numerose vittorie, con le loro dedizione, disciplina e determinazione, si sono messe in gioco raffrontandosi, con passione, in competizioni entusiasmanti, nella distanza di Km 21,97.

Inoltre, l’atleta ipovedente Vincenzo Amata, nella sua veste di campione italiano “Paraolimpico di Maratonine 2019”, con la sua partecipazione a moltissime maratone e ultramaratone, si consacra a pieno titolo “l’atleta santagatese” più rappresentativo, per i molteplici traguardi raggiunti. Nella sua carriera sportiva Vincenzo, ha corso generosamente decine di maratone, tra cui le più prestigiose a livello nazionale e internazionale, anche con scadenza settimanale, molteplici ultramaratone (tra cui il passatore in diverse edizioni – km 100), ed altre competizioni FIDAL di spicco e i Campionati Regionali, sempre distinguendosi per le ottime performance atletiche e per i valori etici dello sport.

L’ASD Amatori Sant’Agata, che da quattro anni porta in alto il nome di Sant’Agata Militello, lancia anche un appello: “Cerca supporto di aziende locali che possano sostenerla, anche con piccoli contributi, allo scopo di divulgare i valori ed i benefici dello sport e, allontanare con salubrità, sia i giovani che i meno giovani da attività alienanti e autodistruttive, oltre, che per contribuire a migliorare la società del comprensorio, diffondendo l’etica dello sport, mettendo in campo ideali, valori veri e sano spirito di sacrificio”.

