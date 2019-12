Cede ancora il lungomare di Sant’Agata. Saccheggiato e distrutto il lido “Luna Rossa” – Le foto

Sant’Agata Militello – A causa delle avverse condizioni metereologiche, le mareggiate hanno determinato nuovi preoccupanti cedimenti, nel piazzale santagatese, già fortemente provato dalla mareggiata dello scorso 23 dicembre.

Il marciapiede è crollato in più punti ed oggi una preoccupante voragine si è aperta. L’intera zona per motivi di sicurezza è stata transennata.

Completamente devastata la struttura balneare, lido “ Luna Rossa”, nella quale la pavimentazione si è completamente staccata dalla struttura in legno , come si può ben vedere dalle foto. I proprietari hanno praticamente perso tutto, e sono stati derubati nelle notti precedenti. Trafugati infatti merce ed altre attrezzature, sopratutto audio, per circa 2.000 euro che si trovavano all’interno del lido, ormai ridotto ad un cumulo di macerie.

Anche una struttura balneare che si trovava nelle immediate adiacenze ha subito notevoli danni. Il vicesindaco Calogero Pedalà ha già attivato la macchina dei lavori, rimossa parzialmente la sabbia e detriti che invadevano il piazzale, che dovrà essere completamente bonificato.

A causa delle condizioni meteo marine che si aspettano nel fine settimana gli interventi sono attualmente fermi, si temono infatti ulteriori danni che potrebbero essere causati dalle mareggiate.

“È auspicabile – afferma il vicesindaco Calogero Pedala’- che si sblocchi l’iter del contratto di costa , oppure che la regione eroghi i giusti finanziamenti ai comuni colpiti dalle mareggiate affinché possono essere effettuati gli adeguati interventi di messa in sicurezza”.

Sant'Agata M.llo