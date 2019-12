Questa sera a San Pier Niceto la “Rassegna di ciarameddi” in memoria di Piero Basile

Saranno circa 20 i suonatori di zampogna provenienti da tutta la provincia di Messina. Ospite d’onore della serata il professore Mario Sarica, curatore del Museo cultura e tradizione dei Peloritani a Gesso (ME) e il Maestro Rosario Altadonna.

A lui sarà dato il premio che ogni anno NicetoWeb TV riserva a un personaggio che si distingue nel campo della musica pastorale.

Un vero e proprio tuffo nelle tradizioni siciliane più antiche, una rievocazione di tutti quegli stornelli e quei canti che fanno parte da sempre della tradizione folkloristica locale. La zampogna, o ciarammedda in siciliano, è uno strumento che affonda le sue radici nella musica dell’antica Grecia e probabilmente la sua origine è da ricercare proprio in uno strumento greco. Si narra che persino l’imperatore Nerone suonasse questo strumento in latino chiamato utriculus. Nicetotv web, e in particolare l’anima del gruppo ovvero Salvatore Italiano e Giuseppe Ruggeri, organizzano ogni anno la rassegna grazie anche l’aiuto gente che comprano i biglietti per un ricco sorteggio, la cui estrazione avverrà proprio stasera. Tantissimi, 19 quest’anno, i premi messi in palio e offerti dalle attività commerciali limitrofe.

Insomma, una manifestazione che nasce dalla volontà di alcuni ragazzi e che oggi è diventata uno degli appuntamenti più attesi del Natale della zona.