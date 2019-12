A Tusa due importanti eventi

Tusa – Nella giornata di oggi, domenica 29 dicembre, Tusa ospiterà due eventi importanti, il Presepe Vivente e “Tusa a porte aperte”, organizzati dalle associazioni del territorio e patrocinate dal Comune di Tusa, nello splendido scenario del borgo medievale.

La manifestazione è rivolta anche alle famiglie che potranno apprezzare i sapori della cucina tradizionale, rivisitata in chiave moderna, offerta dai numerosi stand dislocati per le suggestive vie del centro storico. Obbiettivo degli organizzatori è di condividere per una giornata lo stile di vita e l’ospitalità del paese uniti alla rappresentazione della Natività di Gesù. La giornata sarà anche una buona occasione per visitare un territorio ricco di arte e cultura.

Il sindaco Luigi Miceli sottolinea come l’intera programmazione natalizia rispecchi un percorso amministrativo improntato alla collaborazione con i cittadini, le attività commerciali e le associazioni locali, e ispirato alla sapiente coniugazione tra tradizione e innovazione.

“Nel territorio di Tusa sono attualmente in corso – continua il primo cittadino – i lavori di restauro del Calvario, di miglioramento della regia trazzera che collega, in pochi minuti, Tusa centro e Castel di Tusa, l’ampliamento dei sotto servizi nell’ultima parte del lungomare e di realizzazione del sottopasso pedonale che collega il piazzale della stazione ferroviaria col lungomare. Si tratta di opere strategiche, per lo sviluppo complessivo della nostra comunità, che saranno completate nel 2020. Senza tralasciare – conclude Miceli– i servizi essenziali che continueranno ad essere garantito in maniera eccellente”.

