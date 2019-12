L’Associazione “Raggio di Sole” festeggia i 15 anni di attività

Brolo – Nei giorni scorsi l’Associazione di Cultura e Solidarietà Raggio di Sole di Brolo, ha festeggiato il 15° anno di vita.

Per l’occasione è stata celebrata una Santa Messa di ringraziamento nella Chiesa di Santa Febronia Case Nuove a Patti dal Parroco Don Dino Lanza, guida spirituale dell’Associazione, seguita da un momento conviviale nel Salone Parrocchiale.

L’ Associazione costituita nel Dicembre 2004 per iniziativa di un gruppo di giovani sensibili alla cultura letteraria, musicale e artistica, unitamente ai valori della solidarietà, in questi 15 anni si è contraddistinta per aver organizzato importanti iniziative culturali, tra le quali ricordiamo:

– per l’impegno civile, l’intitolazione in data 3 Ottobre 2007 di una piazza di Brolo in onore del Giudice Rosario Livatino, dove è stata posta una stele a perenne ricordo del suo sacrificio. Per l’occasione, ogni anno l’Associazione, con l’autofinanziamento di tutti i soci, organizza una manifestazione per onorare la memoria e il valore del Giudice;

– Il Premio Letterario “Legalità è… Libertà”, giunto alla 6° edizione, dedicato Giudice Rosario Livatino e al suo senso di giustizia, trasparenza e libertà, valori che ha sostenuto con vigore e coerenza, fino all’estremo sacrificio.

-Il Concorso “Accendiamo i colori della legalità” giunto alla 2° edizione rivolto agli delle Scuole Secondarie di primo grado e si prefigge di sensibilizzare i più giovani alla cultura della legalità, attraverso la realizzazione di un elaborato grafico-pittorico che rappresenti la legalità.

L’Associazione, in questi anni di attività è stata insignita di numerosi importanti riconoscimenti, tra i quali: il Premio “Pro Bono Veritatis” consegnato il 3 Ottobre 2008 nell’Auditorium dell’Università di Messina e il Premio Bontà e Solidarietà svoltosi a Sissa Trecasali (Parma) nell’ambito del premio Nazionale Luciano Castaldini.

