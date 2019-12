Domani si presenta “Tonnarella: storie e profili di gente di mare” di Francesco Nania

Furnari – Primo settembre 1913. Questa la data di nascita della Delegazione di porto di Tonnarella. Un atto sancito dal relativo Regio decreto che, di fatto, eleva quel borgo marinaro chiamato Furno, alla dignità di ente pubblico. Muove da queste notizie storiche il libro Tonnarella, storie e profili di gente di mare, scritto dal giornalista Francesco Nania per i tipi della A&A.

Il volume ripercorre i passaggi essenziali della storia della frazione del comune di Furnari e ne traccia i profili dei personaggi e delle famiglie storiche. Nania ha raccontato in 220 pagine quel lembo di terra e di spiaggia, le sue le origini, la sua evoluzione fino alla convivenza con Portorosa, un porto turistico che ha profondamente mutato la morfologia del territorio che si affaccia sul golfo di Tindari e, in parte, apportandone mutamenti sociologici ed economici.

Nelle pagine scorrono le vite di personaggi che hanno dato lustro a Tonnarella; uno su tutti, Francesco La Macchia (Ciccinu l’olimpionico), che alle Olimpiadi del 1960 ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità del kayak. Per ricordare La Macchia, nominato cittadino onorario di Sabaudia, l’amministrazione comunale di Furnari ha più volte espresso l’intenzione di fare realizzare un busto.

Francesco Nania, siracusano di nascita ma di origini paterne tonnarellesi, è cronista giudiziario de La Sicilia e direttore responsabile dell’emittente televisiva siracusana Teleuno Tris. Il padre Umberto gli ha trasmesso la passione per il paese natio, trasferita oggi in un libro che rappresenta per l’autore un atto d’amore verso ‘a Tunnaredda e i Tunnariddoti.

“Nania, dopo un meticoloso e non facile lavoro di ricerca, fornisce notizie preziose e consistenti che aiutano a far conoscere, specie alle nuove generazioni, la storia, dalle lontane origini ai giorni nostri, di questo posto ameno”, ha detto Pippo Risica, cardiologo e scrittore tonnarellese, che sarà tra i relatori della presentazione del libro, fissata per domenica 29 dicembre 2019 alle 18 al ristorante “La Conchiglia” di Tonnarella. All’evento, programmato dall’associazione Officina Aperta, sono previsti anche gli interventi del sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, e di Nella Privitera, responsabile della biblioteca comunale.

