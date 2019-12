Questa sera presso la Parrocchia di Gliaca “Natale in Opera” con Felicia Bongiovanni e Luciana Turina

Piraino – Sabato 28 dicembre alle ore 19 e 30 presso la Chiesa Santa Maria di Lourdes di Gliaca di Piraino, al termine della Santa Messa, si terrà il concerto di Natale “Natale in Opera”, in cui protagoniste saranno le arie d’opera nazionali e internazionali in tema natalizio.

All’appuntamento parteciperanno ospiti di livello nazionale ed internazionale come Felicia Bongiovanni, soprano siciliano di caratura internazionale che ha interpretato i personaggi di celebri ed immortali opere liriche come Rosina nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini e Violetta nella “Traviata” di Verdi, deliziando la platea dei teatri più famosi al mondo, e la pianista Azzurra Moscia, mentre come ospite d’onore vi sarà Luciana Turina, attrice, conduttrice televisiva e cantante, vincitrice, tra l’altro, dell’edizione del 1965 del Festival di Castrocaro con la sua “Come ti vorrei”.

L’evento, finanziato dall’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, reso possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione “Animazione Boom Boom del Mago Salvin”, patrocinato dal Comune di Piraino e con la disponibilità della Parrocchia Maria SS. di Lourdes, promette di deliziare il pubblico pirainese e di far trascorrere una serata all’insegna dell’ ottima musica classica.

La serata sarà presentata da Saro Parisi.

Inoltre, l’Animazione Boom Boom organizzerà un altro importante evento il 9 gennaio 2020 con il “Bimbo d’Oro” presso la palacultura “Don Pino Puglisi” di Gliaca alle ore 21,00.

Piraino