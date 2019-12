Liliana Segre sarà cittadina onoraria di Saponara

Saponara – Il Civico Consesso di Saponara ha deciso, all’unanimità, che Liliana Segre sarà cittadina onoraria anche della cittadina tirrenica.

Dopo Piraino e Messina anche Saponara ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre.

Una proposta avanzata da un semplice cittadino, Giuseppe Mento, e da un assessore, Antonino Visalli e che ha tra le motivazioni votate dal Consiglio “l’alto valore morale che l’ha contraddistinta, affinché rimanga un segno indelebile e di orientamento di ogni comunità, compresa quella saponarese, che deve sentire forte la presenza di Liliana come fonte di ispirazione per non dimenticare l’odio e le follie del razzismo, e per non essere vittime dell’indifferenza”.