Successo per il Concerto di Natale della Banda “Anspi” di Rocca di Capri Leone

Capri Leone – Grande successo per il Concerto di Natale della Banda Musicale “Anspi”, svoltosi Giovedì 26 Dicembre presso il tendone posto in Piazza Gepy Faranda a Rocca di Capri Leone.

Il Concerto di Natale è stato diretto dal giovane Maestro Alberto Caputo, caprileonese doc di soli 19 anni, è stato caratterizzato da diversi pezzi, tra marce sinfoniche, pezzi d’opera e colonne sonore di film famosi, ed è stato presentato da CarmyDj.

La Banda Musicale “Anspi” ha eseguito i seguenti pezzi: la marcia sinfonica “Fortunata” del Maestro Francesco Genovese, “Tancredi” di Gioacchino Rossini, “What a Wonderful World“, brano di Louis Armstrong, “West Side Story” di Leonard Bernstein, “Aladdin“, tratto dall’omonimo film, la marcia sinfonica “Baarìa“, composta proprio dal Maestro Alberto Caputo, “The Lion King“, tratto dal film “Il Re Leone“, “I Pirati dei Caraibi“, con le musiche del famoso film, “Variazioni in Blue” di Jacob De Haan“, “Figaro Polka” di Strauss, e in conclusione la “Marcia di Radetzky” e l’Inno di Mameli.

Al termine del Concerto sono intervenuti il Sindaco di Capri Leone Filippo Borrello, l’Assessore Comunale Lucia Carcione e il Presidente della Banda “Anspi” Padre Gaetano Vicario, i quali si sono complimentati con il Maestro Alberto Caputo e i componenti del corpo bandistico, per i pezzi scelti e la perfetta esibizione dei brani.

Il Maestro Alberto Caputo ha pubblicato due singoli per pianoforte: “Unica Vita” che risale al 2017, e “Libero”, uscito quest’anno e che è possibile ascoltarlo su “YouTube” e acquistarlo in tutti gli store online. Il giovane Alberto Caputo ha frequentato il Liceo Musicale a Sant’Agata di Militello, dove si è diplomato nel 2018, e adesso studia composizione al Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo, prima Conservatorio “Vincenzo Bellini“. Inoltre il Maestro Caputo dirige la Banda Anspi “Città di Capri Leone” dal 1 Settembre 2019 e vanta anche la composizione di diverse marce, tra cui la marcia caratteristica “Banda in festa“, la marcia allegra “Al capo banda“, e le marce sinfoniche “Baarìa“, “Feste Nebrodiane“, “Euterpe Capris“.

Foto: Ludovica Mazzocchi

Capri Leone