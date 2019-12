Terme Vigliatore – L’Assessore Anna Elisa Imbesi aderisce a Cinquesei. Il suo non è più un incarico tecnico.

Di fatto rappresenta adesso l’Associazione, già rappresentata in Consiglio Comunale da Giovanni Zanghì.

“L’adesione all’associazione ed alle norme che regolano la vita politica degli esponenti cinquesei, dettate dal Foglio Verde dell’associazione, – si legge nella nota – segna quindi la conclusione dell’incarico tecnico della Imbesi, la quale diventa ufficialmente da oggi, la nostra rappresentante politica, all’interno dell’amministrazione Munafò, unitamente al consigliere Giovanni Zanghì, eletto alle scorse amministrative. Questa scelta è stata attentamente ponderata e si fonda sulla uniformità di idee ed intenti in materia di politiche di tutela del territorio, di rispetto dell’ambiente e di promozione culturale del Paese in cui viviamo. Consideriamo questa nostra decisione di importanza strategica per il Comune di Terme Vigliatore, avendo avuto modo di conoscere e apprezzare l’operato dell’assessore Imbesi in questi suoi primi 18 mesi di incarico, contraddistinti da impegno, serietà e dedizione alla carica rappresentata. Riteniamo inoltre, altrettanto fondamentale poter contare su un nuovo punto di riferimento politico per un’associazione che vuole crescere, non solo con la forza delle proprie idee, ma con la credibilità di chi quelle idee dovrà rappresentare presso le istituzioni”.

Terme Vigliatore