Dopo dieci anni, di nuovo fruibile la Salita del Carmine

Barcellona – La salita del Carmine riapre dieci anni dopo quello smottamento che portò alla sua chiusura.

I lavori di consolidamento sono stati completati e sono stati anche eseguiti tutti i collaudi necessari. Torna a disposizione della cittadinanza un’arteria importantissima per smaltire il traffico sulle centrali via Kennedy e Via Papa Giovanni e soprattutto ritrova una preziosa strada di collegamento con Pozzo di Gotto il Santuario del Carmine.

I lavori furono finanziati nel 2017. Nel 2018 lo stesso ha avuto la sua presa d’atto. I lavori sono stati eseguiti dalla Research Consorzio Stabile Società Consortile – Icam di Napoli.

Barcellona