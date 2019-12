La storia incredibile del cane Nerone. La veglia ai funerali del padrone

Messina – Il legame che unisce i cani ai padroni è talmente forte che spesso chi non possiede animali stenta a capire.

Ma ieri pomeriggio durante i funerali del suo padrone, Nerone, un bellissimo cane nero, è riuscito a commuovere quanti erano presenti in chiesa a Ganzirri. Nerone ha accompagnato il suo padrone nell’ultimo viaggio.

A far conoscere la sua storia è Ilaria Fagotto, delegato nazionale lega antispecista italiana, su suo profilo facebook. Nerone non ha avuto una vita semplice. Da cucciolo era stato abbandonato tra le vie di Ganzirri. Qui ha vissuto sempre libero. Aveva trovato una signora che lo accudiva. Quando la donna è improvvisamente venuta a mancare, Angelo Sciarrone, un residente della zona dei laghi di Ganzirri è riuscito a stabilire con Nerone un rapporto di amicizia fortissimo e di un intensità incredibile.

«Nerone lo seguiva dappertutto, era la sua ombra, e pian piano ha cominciato ad entrare anche fin dentro casa sua – prosegue Ilaria -Angelo si era tanto affezionato a Nerone ,erano felici. Nerone amava stare all’ aria aperta, e quando voleva uscire andava a raschiare la porta ed Angelo con la bicicletta girava con lui per i viottoli. Due corpi ed un anima dicevano in paese, inseparabili». Purtroppo la notte del 24 dicembre Angelo è morto e Nerone è tornato di nuovo per strada. A confortarlo sono stati Raffaele Musicò e Antonio Passalacqua, volontari Enpa e Fedelambiente. «Ho capito che era avvilito, voleva entrare a tutti i costi in chiesa- racconta Musicò – ha seguito il feretro capendo perfettamente che si tratta del suo padrone. Ecco perché gli ho messo un guinzaglio e ho chiesto al prete il permesso di farlo entrare in chiesta per dargli la possibilità di assistere al funerale del suo padrone». E così Nerone composto si è avvicinato alla bara, si è messo a piangere e quindi si è sdraiato per terra. Adesso Nerone è senza padrone e i volontari stanno cercando una soluzione. L’ideale sarebbe un giardino con un altro cagnolino con cui ricucire la sua grande ferita interiore.

foto dal profilo di Ilaria Fagotto, delegato Lega antispecista italiana

