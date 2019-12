“PalaValenti” ancora chiuso, oggi verranno verificate le condizioni della struttura

Capo d’Orlando – Il “PalaValenti” rimane chiuso. Dopo la caduta di un mattone che lo scorso 22 dicembre aveva costretto all’evacuazione della struttura sita sul lungomare di Capo d’Orlando, si è ancora in attesa di notizie relative all’agibilità del palazzetto.

Nel pomeriggio odierno, una squadra di manutenzione si recherà al “PalaValenti” per verificare, come se ce ne fosse ancora bisogno, le condizioni di una struttura sempre più fatiscente e assolutamente poco sicura per chi si trova al suo interno.

Proprio il 22 dicembre scorso, al “PalaValenti” era previsto un saggio di danza, spettacolo inevitabilmente rinviato per motivi di sicurezza. Il saggio, vista la chiusura del palazzetto, ha avuto poi luogo il 26 dicembre al “PalaFantozzi”. Impossibile, ovviamente, svolgere al momento qualsiasi attività sportiva all’interno dell’edificio di via Doria.

Le associazioni sportive che solitamente usufruiscono del palazzetto sito sul lungomare attendono quindi con ansia i risultati delle verifiche.

Nel pomeriggio di ieri, però, l’Orlandina Basket ha svolto un allenamento all’interno di una struttura che ad oggi, in teoria, risulta temporaneamente chiusa “per verifiche tecniche sull’immobile ai fini della sicurezza ed incolumità dei fruitori”.

Chi vivrà, vedrà.

