Oggi la rappresentazione del Presepe Vivente tra i vicoli del borgo antico di Brolo

Brolo – Ritorna uno degli appuntamenti più belli e suggestivi del periodo natalizio da vivere nell’incantevole borgo antico di Brolo.

La rappresentazione della nascita del Bambino Gesù, inizialmente era stata prevista in due appuntamenti nel centro tirrenico, il 22 e 28 dicembre, ma la data che precedeva il Santo Natale è saltata a causa delle avverse condizioni meteo, e l’appuntamento di sabato 28, sarà anticipato ad oggi 27 dicembre, in quanto le previsioni meteo non promettono nulla di buono per il fine settimana.

Per tutto il pomeriggio di oggi, dalle 16 e 30, tra i vicoli del borgo antico di Brolo, con il fondamentale contributo degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Brolo, dell’Alberghiero di Brolo e l’Associazione Carristi, saranno riprodotte le scene di vita quotidiana con la rappresentazione di antichi mestieri ormai dimenticati, come il calzolaio, le ricamatrici, il falegname, i pescatori, catapultando i visitatori nell’antica Betlemme di oltre 2000 anni fa.

Un percorso emozionante, accompagnato dal suono melodioso degli zampognari fino ad arrivare ai singoli interpreti della Natività, raffigurerà i principali momenti storici del Cristianesimo e farà rivivere ai visitatori l’atmosfera sacra della nascita del Bambino Gesù, rinnovando la tradizione cristiana del presepe.

L’appuntamento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, sarà animato da musiche e degustazioni su tutto il percorso in cui si svolgerà il Presepe Vivente.

