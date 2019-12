Decapitato lo squalo verdesca che la mareggiata aveva portato a Milazzo.

Milazzo – La mareggiata che lo scorso 23 dicembre ha colpito Milazzo ha portato a riva uno squalo verdesca. Si tratta di un esemplare maschio di 2.65 metri.

Squalo che, nel giorno di Natale, è stato trovato decapitato. Qualcuno ha letteralmente mozzato la testa dell’esemplare. Un macabro gesto che non ha spiegazioni. Come d’altronde restano un mistero ancora le cause di questo decesso.

“Una morte molto misteriosa – l’ha definita il biologo marino Carmelo Isgró – chiedo a chi se ne intende di squali quale potrebbe essere stata la causa della morte di questo esemplare maschio di Verdesca spiaggiato a Milazzo. Il corpo senza vita è arrivato con la mareggiata eviscerato.”

Il biologo ha anche spiegato che si tratta di una specie molto presente nei nostri mari, ma innocua per l’uomo.