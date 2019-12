Incidente sulla A20. Auto fuori strada vicino Milazzo: feriti due santagatesi

Milazzo – Un incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 19,30 sull’autostrada A20, Palermo-Messina, nei pressi del casello di Milazzo.

Un’Audi A3, che viaggiava in direzione di Messina, per cause ancora da accertare, è uscita di strada, finendo prima contro il guardrail di sinistra e poi su quello di destra fermandosi al centro della carreggiata.

Nell’impatto sono rimasti leggermente feriti il conducente, A. T., 32 anni di Sant’Agata di Militello e il passeggero, un ventunenne residente pure nel centro nebroideo.

I due sono stati trasportati all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. Le loro condizioni non sono state giudicate gravi dai medici.

Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Barcellona. Il traffico ha subito rallentamenti per qualche ora, anche a causa di un ulteriore restringimento della corsia.

