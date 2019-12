Mirto – Si terranno Domenica 29 Dicembre 2019 i festeggiamenti per il cinquantesimo anniversario della Polisportiva Mirto, squadra fondata il 29 Agosto 1969.

Il cinquantesimo della Polisportiva Mirto (i cui festeggiamenti sono inseriti nel programma del Natale Mirtese) verrà ricordato Domenica, in quanto nel mese di Agosto era stato rinviato tutto a causa di avverse condizioni metereologiche.

Il programma dei festeggiamenti della Polisportiva Mirto prenderà il via con un incontro di calcio, che verrà disputato tra vecchie e nuove glorie del Mirto, presso il campo sportivo di Contrada Felci alle ore 14:30. In seguito si svolgerà un torneo di calcetto del settore giovanile, nel campetto di Via San Rocco. Infine, in Piazza Vittorio Emanuele, alle ore 20:00 ci sarà una degustazione di prodotti tipici locali.

Nel corso della manifestazione verranno effettuate premiazioni ai fondatori della società Polisportiva Mirto, e saranno presenti le autorità cittadine mirtesi e tanti ex calciatori, che hanno fatto la storia della società mirtese.

