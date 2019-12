Esplosione alla fabbrica di fuochi d’artificio, salgono a tre gli indagati

Barcellona – Il ricordo della tragedia di Femminamorta è ancora vivo nella comunità barcellonese. Lo scorso 20 novembre in cinque persero la vita nella fabbrica di fuochi pirotecnici.

Adesso il numero degli indagati dalla Procura sale a tre. Oltre al titolare della fabbrica, Vito Costa e al titolare della ditta che stava eseguendo alcuni lavori per la collocazione di infissi, Corrado Bagnato, è indagato anche Tonino Bagnato, 37 anni, figlio del titolare della stessa ditta. Dal suo letto nel reparto di chirurgia dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo, Tonino Bagnato raccontò una versione dei fatti opposta rispetto a quanto fin da subito sostenuto dagli investigatori che parlarono di una scintilla alla base della tragedia. Le dichiarazioni dell’uomo raccontavano invece di lavori già ultimati con le attrezzature pronte per essere raccolte. Una versione che non convince gli inquirenti. Adesso saranno eseguiti accertamenti tecnici non ripetibili su alcuni materiali sequestrati lo scorso 27 novembre. Si tratta in particolare di parti di una saldatrice e di una smerigliatrice e di frammenti di un flex. Le operazioni avranno inizio il prossimo 9 gennaio.

Barcellona