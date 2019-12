Presentazione calendario Pro loco e premiazione “Concorso Orti a Sinagra”

Sinagra – Sarà presentato Lunedì 30 dicembre alle ore 17 e 30 presso la Sala Nobile di Palazzo Salleo a Sinagra l’edizione 2020 del Calendario Almanacco curato dalla Pro Loco di Sinagra, giunto alla sedicesima edizione.

Palazzo Salleo, per altro, vestito a festa grazie alla mostra artistica di presepi che sta registrando un boom di presenze turistiche provenienti da tutta la Sicilia.

«Abbiamo voluto in questa edizione – spiega Enza Mola, presidente della Pro Loco di Sinagra, unica Pro Loco in Italia con il direttivo interamente formato da donne – rendere omaggio a tutte le istituzioni, enti e associazioni che sono venute in questi anni a contatto con la nostra realtà associativa e territoriale creando rete e favorendo occasioni di sviluppo. A tutti loro, allo staff della Pro Loco, ai fotografi, ai grafici, a quanti hanno lavorato al progetto e agli sponsor il grazie della Comunità intera».

Prestigiose le firme di questa edizione, coordinata come ormai consuetudine da Marcello Proietto di Silvestro, presidente Ristoworld Italy.

A dare il loro contributo Fabrizio Micari, rettore Università di Palermo; Nino La Spina, presidente nazionale Pro Loco Italia; Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini, fondatori Taccuini Storici e direttori dell’Accademia Italia Gastronomia e Gastrosofia; Antonio Presti, Fondazione Fiumara d’Arte; Mauro Todaro, imprenditore e ideatore del Gogòl Premio al Sorriso; Renzo Marconi, presidente Asproflor Comuni Fioriti; Filippo Grasso docente Università di Messina; Flora Bombarda Salleo, presidente Garden Club Messina; Annamaria Amitrano, docente Università di Palermo; Valerio Cimino, Governatore Distretto 2110 Sicilia-Malta Rotary International; Titti Dell’Erba, Associazione Donne del Vino Puglia; Rosario Schicchi, docente Università di Palermo; Domenico Orifici, giornalista Gazzetta del Sud.

Grafica e stampa a cura di centrostampa.eu; le foto sono di Melo Bongiorno, Roberto Calamunci e archivio Pro Loco; la cooperazione generale della vicepresidente Emanuela Mola.

Nel corso della serata, spazio anche all’attesa premiazione di Orti a Sinagra, l’annuale kermesse che si ricollega molto alla mission della Pro Loco , cioè quella della cura del verde e dell’immagine della cittadina, davvero Perla dei Nebrodi, che da quest’anno si fregia del prestigioso Marchio di Qualità Ambiente di Vita.

Sinagra