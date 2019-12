Crollato il costone roccioso sottostante la S.S 113 nei pressi della Torre delle Ciavole – Le foto

Piraino – Sono a dir poco allarmanti le condizioni del costone sottostante la S.S. 113 a Gliaca di Piraino, in prossimità della Torre delle Ciavole, a causa di un dissesto che sta inesorabilmente, giorno dopo giorno, erodendo la base, rischiando di mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini che percorrono giornalmente questa strada trafficata.

Nella mattinata di Natale una parte di costone roccioso è crollato nei pressi della Torre delle Ciavole, facendo collassare anche una piccola parte della strada statale 113 che collega la popolosa frazione di Gliaca di Piraino con il Comune di Gioiosa Marea.

Sull’importante via di comunicazione, già a rischio crollo da parecchi anni – così come la stessa Torre delle Ciavole, vero e proprio simbolo di Piraino – nonostante le varie promesse di intervento da parte degli organi competenti (Anas e Amministrazione Comunale), in questi anni non sono stati effettuati interventi degni di tale nome, e si è fatto passare, inutilmente, fin troppo tempo.

Eppure, la concomitanza del dissesto a monte e a valle (azione di dilavamento delle acque piovane ed erosione costiera) del collegamento viario rappresenta un serio rischio per automobilisti e passanti.

Purtroppo, il pericolo è noto a tutti, tuttavia, fino ad oggi si sono sentiti soltanto proclami e nulla più.

Per fortuna il crollo di ieri non ha coinvolto nessuno, ma l’impressione è che non si possa sempre sperare nella buona sorte e che bisogni, necessariamente, intervenire urgentemente per preservare l’incolumità dei cittadini.

